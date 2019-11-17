  1. السياسة
١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦

مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي على مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود

مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي على مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود

 أوضح الناطق بإسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عقب انتهاء الجلسة غيرالعلنية "اليوم الاحد"، أن مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود تمت المصادقة عليه في المجلس الاعلى للامن القومي للرئاسات الثلاث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق بإسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني " اسد الله عباسي" أشار في حديث له صباح اليوم الأحد بعيد انتهاء الجلسة غيرالعلنية للبرلمان في تصريح للصحفيين، إلى أن تقنين استهلاك البنزين يطابق للمادة 176 من الدستور وتمت المصادقة عليه في المجلس الاعلى للامن القومي والرئاسات الثلاث وايده قائد الثورة الاسلامية ويجب تطبيقه .

وأوضح رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني خلال الجلسة المفتوحة صباح اليوم الاحد حول اسعار البنزين: أن البرلمان أوعز الى اللجنة الاقتصادية بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين بهذا الشان، مشددا على ضرورة استتباب الأمن لتنظيم الأوضاع وتطبيق الاصلاحات./انتهى/

رمز الخبر 1899261

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