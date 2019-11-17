لاريجاني: نحتاج الى اجواء مستقرة لاتخاذ القرارات الصائبة لإجراء التعديلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني قدم بعض التوضيحات حول الجلسة المغلقة التي عقدت اليوم الأحد حول موضوع ارتفاع اسعار البنزين، قائلا: إن توجسات الشعب حيال ارتفاع اسعار البنزين ناجمة عن تبعات هذا القرار على اسعار باقي السلع، مؤكدا ان مركز الابحاث واللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي يجب ان تجريا الدراسات اللازمة من اجل احتواء الموضوع وتعديل النمط الجاري وعدم حصول مشاكل للشعب.

واكد على ضرورة رفع الضغوط عن الناس مشيرا ان ذلك يشكل اولوية لدى نواب المجلس.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان اللجان التخصصية في المجلس ايضا سوف تقوم بدراسات في السياق المتصل، وأن التعديلات في هذا المجال يجب أن تجري ضمن اجواء هادئة ونحتاج الى خلق هذا الهدوء والاستقرار من اجل اتخاذ قرارات صائبة.

وقال لاريجاني ان امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني على شمخاني قد حضر في الجلسة المغلقة وقدم تقريرا وتم تبادل الاراء./انتهى/.