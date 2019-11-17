نواب البرلمان ينتقدون لاريجاني مطالبين الحكومة بالاشراف على الاسعار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب محمد صباغيان قال خلال الجلسة العلنية التي عقدت اليوم الاحد: أنه في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها البلاد، نتوقع ان يرافق قانون ارتفاع اسعار البنزين الاشراف الكامل لمنع التأثير على اسعار السلع.

ووجه النائب غلامرضا كاتب خطابه للاريجاني قائلا: نتوقع أن تاخذ وجهات نظرنا بعين الاعتبار في الاجتماعات التي تشاركون فيها نيابة عن مجلس الشورى، مضيفا: يجب ان يتم التأكيد على الحكومة لكي تتخذ الاجراءات اللازمة من اجل السيطرة والاشراف على الاسعار، حتى لا يتضرر الشعب.

كما وقال النائب احد ازاديخواه: وفقا للمخطط السادس للتنمية فان موضوع ارتفاع اسعار الوقود يحتاج الى تأكيد نواب مجلس الشورى الاسلامي، لكن لم يطلع النواب على هذا الموضوع ونحن نعارض هذا المسار.

واشار العضو في كتلة الولائيين جواد حسيني الى اعمال الشغب التي نفذها بعض المحتجون كحرق عدد من البنوك والمؤسسات المالية ومحطات الوقود، قائلا: أن رئيس الجمهورية يجب ان يتحمل مسؤولية ذلك.

وقال النائب الاخر علي كلمرادي: ان المجلس يحظى بمكانة رفيعة ومن يطرح ارائه نيابة عن المجلس يجب ان يأخذ آراء النواب بعين الاعتبار./انتهى/