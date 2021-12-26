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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٢٠ م

خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء؛

رئيسي: طهران لن تسمح لأحد بزعزعة علاقاتها الوطيدة مع جيرانها

رئيسي: طهران لن تسمح لأحد بزعزعة علاقاتها الوطيدة مع جيرانها

اشار الرئيس الايراني خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الاحد الى وجود من يسعون لضرب العلاقات الايرانية مع الدول الجارة مؤكد على ان طهران لن تسمح للمخربين بزعزعة العلاقات الايرانية الوطيدة مع جيرانها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، قال اليوم الأحد خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الاحد: "وفقا للإحصاءات، زادت صادرات البلاد غير النفطية بنحو 40 في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي" ، واضاف أن البعض يسعى إلى تخريب علاقات إيران مع جيرانها، وهو أمر يجب عم السماح بحدوثه.

ومن جهة اخرى اكد الرئيس الايراني على ضرورة ضبط السلع في البلاد، قائلاً: "أؤكد لجميع زملائي في الحكومة، من الوزارات إلى المحافظات، أنه يجب عليهم مراقبة أسعار جميع السلع بجدية"، مؤكداً على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على الأسعار ومراقبة السوق./انتهى/

رمز الخبر 1920690
https://ar.mehrnews.com/news/1920690/

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