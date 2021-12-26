رئيسي: طهران لن تسمح لأحد بزعزعة علاقاتها الوطيدة مع جيرانها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، قال اليوم الأحد خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الاحد: "وفقا للإحصاءات، زادت صادرات البلاد غير النفطية بنحو 40 في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي" ، واضاف أن البعض يسعى إلى تخريب علاقات إيران مع جيرانها، وهو أمر يجب عم السماح بحدوثه.

ومن جهة اخرى اكد الرئيس الايراني على ضرورة ضبط السلع في البلاد، قائلاً: "أؤكد لجميع زملائي في الحكومة، من الوزارات إلى المحافظات، أنه يجب عليهم مراقبة أسعار جميع السلع بجدية"، مؤكداً على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على الأسعار ومراقبة السوق./انتهى/