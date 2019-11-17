قائد الثورة: السلطات الثلاث اتخذت قرارا مدروسا بشأن خطة تقنين استهلاك الوقود ويتعين تطبيقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في درسه الفقهي صباح اليوم الاحد أوضح قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي حول خطة تقنين استهلاك الوقود، بانه ليس من اصحاب الاختصاص في هذا المجال كما ان اراء الخبراء متفاوتة، لكنه بالمحصلة يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث.

واشار سماحته الى ان رؤساء السلطات الثلاث اتخذوا قرارهم بناء على دراسة دقيقة وبالتالي لابد من تطبيقه ، واوضح سماحته ان من المؤكد ان بعض المواطنين مستاؤون من هذا القرار ولربما يلحق الضرر ببعضهم الا ان اعمال التخريب واحراق الممتلكات ليس من عمل المواطنين بل عمل الاشرار.

ونبه قائد الثورة الاسلامية الى ان المناوئين للثورة والاعداء يروجون دائما لمثل هذه الاعمال التخريبية ويعملون على ذلك حاليا./انتهى/