الرئيس روحاني يوعز بدفع المساعدات المعيشية للمواطنين اعتباراً من يوم غد الإثنين

واشار الرئيس وحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء عصر اليوم الاحد الى الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الايام الثلاثة الماضية مؤكدا ان هدف الحكومة في مشروع الدعم المعيشي هو دعم الاسر متوسطة الدخل وذوي الدخل المحدود والتي تواجه ضغوطا في ظل الحظر الاقتصادي.

واوضح روحاني بان هناك ثلاثة سبل فقط لهذا الامر ، اما ان نلجا الى زيادة الضرائب على الشعب وان نستخدم العائدات الناجمة عن ذلك لتسديد النفقات او نبادر الى زيادة صادراتنا النفطية وان نوظف عائدات ذلك لتسديد النفقات او ان نعمل على خفض الدعم الحكومي وان نوظف ذلك لدعم الشرائح الضعيفة .

وتابع روحاني ان مبيعات النفط تواجه قيودا وحتى لو لم تكن هناك قيودا على صادرات النفط فان عائدات النفط لا تخصص لمثل هذه النفقات مشيرا الى ان عائدات البلاد النفطية كانت تصل الى 110 مليار دولار في العام 2011 في حين الاوضاع باتت مختلفة اليوم.