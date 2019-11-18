الصفدي: من الصعب تأليف حكومة مدعومة من جميع الفرقاء السياسيين

أعلن مدير المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري أنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار مرتين إسم الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الحريري "بعد إصرار باسيل سارع الرئيس الحريري إلى إبداء موافقته عليه".

وذكر البيان أنّ التيار الوطني الحر يمعن في تحميل الحريري مسؤولية انسحاب الوزير الصفدي كمرشح لتشكيل حكومة جديدة.

من جهته رد المكتب الاعلامي للوزير السابق محمد الصفدي على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للحريري، معتبراً أن المرحلة التي يمر بها لبنان مرحلة صعبة وخطيرة وتتطلب التكاتف ووضع الخلافات السياسية جانباً.

وقال الصفدي إنه "انطلاقاً من ذلك تخطيت الوعود التي على أساسها قبلت، والتي كان الحريري قطعها لي ولم يلتزم بها لأسباب أجهلها".

بدورها، ذكرت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر أن "بيان المكتب الإعلامي للحريري يتضمن افتراءات مع تحريف للحقائق"، موضحة أن أسباب وصول لبنان للوضع الصعب تعود للسياسات الاقتصادية والممارسات التي ‏كرست الفساد منذ 30 عاماً، ولفتت إلى أنه "لأجل التسريع ببدء عملية الانقاذ، قدّمنا كل التسهيلات وذلك بعدم رفض أي إسم طرحه الحريري"، في وقت " أصبح واضحاً أن سياسة الحريري تقوم على مبدأ "أنا أو لا أحد" على رأس الحكومة و"أنا ولا أحد" غيري".

وأكدت اللجنة المركزية أن شهادة الوزير الصفدي المقتضبة واللائقة كافية لتبيان من يقول الحقيقة، "وما يهمنا هو قيام حكومة قادرة على وقف الانهيار المالي ومنع الفوضى والفتنة في البلد، داعية الحريري إلى "التعالي عن أي خصام سياسي وملاقاتنا في الجهود للاتفاق على رئيس حكومة جامع".

وفي وقت سابق، اتهم "التيار الوطني الحر" رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بأنّه لم ينفّذ أيّاً من الأمور التي تعهدها عند طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة.

وتحدثت مصادر في التيّار عن "مماطلة وتأخير في التكليف لحرق الأسماء والضغط".

واشارت المصادر إلى أن التيار "طرح فكرة حكومة اختصاصيين مؤلفة ومدعومة من الكتل النيابية ويتمثل فيها الحراك، لم يوافق عليها كلّ من حزب الله وحركة أمل، ليطرح الحزبان فكرة حكومة تكنو- سياسية لم يوافق عليها الحريري".

وأوضحت المصادر أنّ التيار اقترح فكرة وافق عليها الجميع تتمحور حول "رئيس مدعوم من الحريري ويتمثل فيها كل فريق بحسب ما يريد"، وأضافت أنّه بناءً على هذه الفكرة طرحت أسماء متعددة ليجري الاتفاق على اسم الصفدي ليدعمه الحريري بالكامل، إلا أن الصفدي انسحب بعدما رأى أن الدعم غير متوافر.

المصدر: الميادين