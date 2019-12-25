عون: ليس باسيل من يؤلف الحكومة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس اللبناني ميشل عون رد على على رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، قائلا إنه "لنفترض ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل هو من يشكل الحكومة الا يحق له ذلك، الا يتراس اكبر كتلة نيابية؟ ولكن في الواقع ليس جبران باسيل من يشكل الحكومة".

وأكد أنه خطأ اعتبار الحكومة "حكومة حزب الله"، واعتقد ان الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين. وشدد على ان "ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف وهي ستكون لكل اللبنانيين".