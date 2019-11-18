انصار الله تسيطر على قاطرة بحرية للتحالف السعودي بجنوب البحر الأحمر

اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي في ​اليمن "تركي المالكي" أنه "عند ​الساعة​ (58 : 22) من مساء يوم الأحد قام زورقان تابعان لحركة انصار الله بالسيطرة على القاطرة البحرية (رابغ-3) اثناء ابحارها بجنوب ​البحر الأحمر​ .