انصار الله تسيطر على قاطرة بحرية للتحالف السعودي بجنوب البحر الأحمر

واشار الى ان "القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المنطمة على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية".
وحمل العقيد المالكي حركة انصار الله وبحسب القانون الدولي مسؤولية سلامة أفراد طاقم القاطرة./انتهى/
اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي في اليمن "تركي المالكي" أنه "عند الساعة (58 : 22) من مساء يوم الأحد قام زورقان تابعان لحركة انصار الله بالسيطرة على القاطرة البحرية (رابغ-3) اثناء ابحارها بجنوب البحر الأحمر .
واشار الى ان "القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المنطمة على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية".
رمز الخبر 1899306
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