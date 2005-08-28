انفجار يخرج قطارا عن القضبان بجمهوريه داغستان

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز ان المسؤول قال " خرجت القاطرة وعربتان عن القضبان والمحققون يعملون في الموقع ولم تقع اصابات ".

ونقلت وكالة ايتار تاس عن مسؤولي النقل المحليين قولهم " ان مسلحين مجهولين اطلقوا الرصاص على سيارة تابعة لجهاز الامن الداخلي مما اسفر عن جرح ضابط كان في طريقه الى موقع الانفجار حيث نقل الى مستشفى قريب ".

ونقلت وكالة نوفوستي للانباء عن مسؤول محلي قوله " ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على القضبان انفجرت لدى مرور القطار" ./انتهى/