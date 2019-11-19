الوكالة الذرية: مخزون ايران للماء الثقيل تخطى 130 طنا

وقال غريب آبادي في تصريح له الاثنين، انه وبعد ان اطلعت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت، قام مفتشو الوكالة يوم الاحد بتفقد منشاة اراك للماء الثقيل في اطار التحقق من الصدقية حيث بلغ مخزون ايران من الماء الثقيل 131.5 طنا.

وكانت الوكالة الذرية قد اكدت الاسبوع الماضي ايضا الاجراء الذي اتخذته ايران بشان استئناف تخصيب اليورانيوم في منشاة فوردو .

وجاءت خطوة ايران هذه في سياق خطوتها الرابعة في خفض التزاماتها النووية ازاء عدم التزام الاطراف الاخرى بما عليها من تعهدات في اطار الاتفاق النووي.

وكانت الوكالة الذرية قد اصدرت الاثنين الماضي تقريرا اعلنت فيه بان ايران بدات ضخ الغاز "يو اف 6" في منشاة فوردو وبلغ مستوى التخصيب لدى ايران 4.5 بالمائة كما اعلنت بان مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بلغ 372.3 كغم لغاية 3 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري./انتهى/