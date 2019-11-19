جهانغيري يأمر وزراء الحكومة والمحافظين بعقد اجتماعات شهرية مع ابناء الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري اصدر تعميما موجه لأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين في انحاء البلاد، يأمرهم خلاله بعق لقاءات مرة في كل شهر على الاقل مع ابناء الشعب.

وجاء في البيان أنه نظرا لما اكده قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة العلاقات المتقاربة بين المسؤولين وابناء الشعب للإطلاع عن مشاكلهم والاهتمام لرفعها والقيام بواجباتهم الحكومية (المنوط بها في النظام الداخلي لادارة التواصل مع الشعب الموجودة في الموقع الالكتروني للتواصل بين الحكومة والشعب (سامد))، فيجب ان يلتقي كل اعضاء الحكومة والمحافظين مرة واحدة في الشهر كحد ادنى مع الرعايا، حيث يتم الاعلان عن هذا اللقاء عبر وسائل الاعلام، كما ويجب ان يتم تقديم تقريرا حول الاجراءات المتخذة لحل مشاكل الناس كل ثلاثة اشهر لمكتب نائب رئيس الجمهورية ومركز تواصل الشعب والحكومة التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية./انتهى/.