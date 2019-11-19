التعادل السلبي يحسم مواجهة العراق والبحرين لصالح إيران

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي العراق وضيفه البحريني في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم، والتي جرت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عمان الدولي.

وكان المنتخب الإيراني ينتظر أن تنتهي المباراة بالتعادل لينعش آماله في التأهل إلى نهائيات كأسي آسيا والعالم.

ويتواجد المنتخب الإيراني في المركز الثالث بـ 6 نقاط من أصل أربع مباريات بترتيب مجموعته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم بعد أن رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، والمنتخب البحريني إلى 9 نقاط بالمركز الثاني.

ويستضيف المنتخب الإيراني لكرة القدم منتخب هونغ كونغ في 26 مارس في ملعب آزادي بعدها يحل ضيفا على منتخب كمبوديا يوم 31 من الشهر ذاته.