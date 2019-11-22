المرجعية الدينية العليا في العراق: على السياسيين أن يقدموا أجوبة مقنعة للمحتجين

وأفادت وكالة مهر للأبناء أن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أكد اليوم الجمعة في بيان تلاه نيابة عنه معتمده في مدينة كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، أن الإاسراع في إنجاز قانوني الانتخابات وقانون مفوضيّتها يمهدان الطريق لتجاوز الأزمة المتفاقمة بالعراق.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة إن المرجعية الدينية أعلنت موقفها بوضوح من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح وقد تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، مضيفا أن المرجعية توكّدعلى ضرورة الإسراع في إنجاز قانوني الانتخابات وقانون مفوضيّتها لأنهما يمهدان الطريق لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.