500 مليون دولار معدل صادرات إيران لاوروبا

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مبنى الإذاعة والتلفزيون، أن المساعد الإقتصادي لوزير الخارجية الإيراني" غلامرضا أنصاري" قال: "رغم الضغوطات القسوى التي فرضتها أمريكا علينا إلا ان حجم التعاملات التجارية بين إيران واوروبا في الاشهر التسعة الآولى لعام 2019 وصلت إلى أكثر من 3مليارد و800مليون دولار منها 500مليون دولار معدل صادرات إيران لاوروبا.

وفيما يتعلق بمعاهدة "اينستكس" افاد أنصاري: "نظراً لاهمية هذه الإتفاقية فإن وزارة الخارجية خصصت لها قسماً خاصاً.

واردف، نسبتاً لقول المسؤلين، فإن المحادثات حول إتفاقية "إينستكس" سوف تستمر في القريب العاجل. /انتهى/