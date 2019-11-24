  1. الإقتصاد
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٧:١٢

غلامرضا أنصاري

500 مليون دولار معدل صادرات إيران لاوروبا

500 مليون دولار معدل صادرات إيران لاوروبا

صرح المساعد الإقتصادي لوزير الخارجية بما يتعلق بموضوع إتفاقية "اينستكس" قائلاً: سوف تستمر المحادثات فيما يتعلق بإتفاقية "اينستكس" في القريب العاجل، واضاف معدل صادرات إيران لاوروبا حوالي 500مليون دولار.

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مبنى الإذاعة والتلفزيون، أن المساعد الإقتصادي لوزير الخارجية الإيراني" غلامرضا أنصاري" قال: "رغم الضغوطات القسوى التي فرضتها أمريكا علينا إلا ان حجم التعاملات التجارية بين إيران واوروبا في الاشهر التسعة الآولى لعام 2019 وصلت إلى أكثر من 3مليارد و800مليون دولار منها 500مليون دولار معدل صادرات إيران لاوروبا.

وفيما يتعلق بمعاهدة "اينستكس" افاد أنصاري: "نظراً لاهمية هذه الإتفاقية فإن وزارة الخارجية خصصت لها قسماً خاصاً.

واردف، نسبتاً لقول المسؤلين، فإن المحادثات حول إتفاقية "إينستكس" سوف تستمر في القريب العاجل. /انتهى/ 

رمز الخبر 1899443

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