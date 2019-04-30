تغريدة السفير البريطاني في طهران عن اجتماع بشأن "انستكس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان السفير البريطاني أشار في تغريدته الى تأكيد مدير الآلية المالية الأوروبية الخاصة (إنستكس) "بر فيشر" على استعداد الآلية لتنفيذ أول مبادلة تجارية مع ايران في أسرع وقت ممكن.

وخلال اجتماع عقد أمس الإثنين في لندن بحضور ناشطين اقتصاديين وشركات تجارية ورجال أعمال ومسؤولين في الحكومة البريطانية، قدم فيشر ايضاحات على هواجس الشركات البريطانية في إنجاز التبادل المالي مع ايران.

وكذلك كتب السفير الايراني حميد بعيدي نجاد الذي حضر الاجتماع في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان السيد فيشر مدير انستكس أعلن في اجتماع اليوم (الاثنين) مع اصحاب صناعات ورؤساء شركات تجارية بريطانية في لندن بانه رغم التحديات القائمة فان انستكس تسعى بجدية لتنفيذ أول تبادل تجاري مع نظيرتها الايرانية في أسرع وقت ممكن.

وعقد اجتماع أمس برعاية وزارة التجارة الدولية البريطانية وغرفة التجارة الايرانية البريطانية.

يذكر أنه تم تاسيس شركة "انستكس" في 31 كانون الثاني /يناير الماضي من قبل الدول الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واتخذت باريس مقرا لها ويترأسها "بر فيشر"./انتهى/