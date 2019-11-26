البرلمان الإيراني يتوعد روحاني بتوجيه السؤال حول تداعيات ارتفاع سعر البنزين

وصرح النائب في مجلس الشورى الاسلامي"نصرالله بجمانفر" في تصريح لوكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بمشروع ارتفاع اسعار البنزين، ان الهواجس الشعبية فيما يخص بهذا المشروع ناجمة عن خوف المواطنين من عدم تحقيق وعود الحكومة.

وأضاف: فان الحكومة وعدت بانها سوف توزّع عائدات ارتفاع سعر البنزين بشكل عادل بين ابناء الشعب، كما انها سوف تحول دول ارتفاع اسعار باقي السلع، لكن شهدنا ارتفاع اسعار بعض السلع خلال الايام الاخيرة.

وأكد ممثل أهالي مدينة مشهد في مجلس الشورى أن المجلس سوف لن يألو جهدا لحماية الشعب، وفي حال لم تلتزم الحكومة بتعهداتها ازاء الشعب، ولم تقم بتوزيع العائدات الحاصلة عن ارتفاع سعر البنزين بشكل عادل ولم تمنع ارتفاع اسعار باقي السلع، سيندرج مشروع مسائلة رئيس الجمهورية في جدول اعمال المجلس./انتهى/