الدول المجاورة أهم الأسواق بالنسبة إلينا فيما يخص الصادرات غير النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري قوله أن الدول المجاورة لإيران تعتبر بأنها أفضل الأسواق فيما يخص الصادرات غير النفطية وأن أسواق الدول المجاورة تتيح لنا فرصا كبيرة إذ أن حجم استيرادها السنوى بلغ أكثر من 1100 مليار دولار.

وأشار جهانغيري إلى أن الصادرات غير النفطية باتت تشكل أهم قوة للدفع بعجلة اقتصاد البلاد نحو الأمام، لأن تنمية الصادرات غير النفطية تتطلب الإزدهار في كثير من القطاعات وكذلك الطاقة الإنتاجية للبلد.

وأشاد بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة صادرات مبينا أن حصة هذا القطاع في حجم الصادرات أكثر من القطاع العام، لذلك من الضروري التعامل مع أصحاب هذا القطاع بسؤولية وحكمة ومعالجة مخاوفهم.

كما شدد جهانغيري إلى أنه لا ينبغي أن نفقد أسواق صادراتنا من خلال وضع عراقيل من شأنها تضعف الصادرات، مطالبا المستشارين والمعنيين بإزالة الجواجز أمام الشركات والمصدرين.