انعقاد الدورة السابعة من مؤتمر "تاريخ مجلس الشورى"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مرکز الوثائق والمکتبة ومتحف مجلس الشورى الإسلامی "علي عماد" اعلن على هامش الجلسة العلنية للمجلس اليوم الثلاثاء، عن انعقاد الدورة السابعة من مؤتمر "تاريخ المجلس" حيث سيلقى خلاله رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" كلمته.

وقال عماد: بعد حدوث الثورة الدستورية في ايران (بين عامي 1905 و1907) تم تشكيل مجلس الشورى الوطني خلال ثلاثة عقود وهي عقد الثورة الدستورية والدورة الملكية للبهلوي الاول ومن ثم الثاني، والذي رافقه في بعض الفترات مجلس الشيوخ، حيث أن المنظومة الدستورية في البلاد كانت تخضع لإشراف هذين المجلسين، وهذه الوتيرة استمرت حتى انتصار الثورة الاسلامية، فحينها تم تأسيس مجلس الشورى الاسلامي من اجل وضع القوانين في اطار الدستور وتسيير شؤون البلاد.

ووفقا لعماد سيتم توجيه الدعوة للنواب مجلس الشورى الاسلامي الحاليين وبعض من نواب الدورات السابقة وبعض من الاساتذة في الجامعات واعضاء اللجان العلمية والمحققين والكُتاب الذين لهم صلة بتاريخ المجلس وغيرهم من المعنيين في هذا المؤتمر./انتهى/