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٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١

المحكمة الإسرائيلية العليا تطرد مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في الاراضي الفلسطينية المحتلة

المحكمة الإسرائيلية العليا تطرد مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في الاراضي الفلسطينية المحتلة

غادر عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تل أبيب رسميًا، بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في تأييد طرده، بسبب دعمه لحركة المقاطعة لكيان الاحتلال، ورفضت استئنافه المُقدم ضد قرار الطرد.

وكتبت شؤون فلسطينية في تويتر ان مجموعة محامون من أجل العدالة قالت: قرار ترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر هو جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال بحق كل من يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية، ولإطلاق يد جيشه لاستئصال أي خطاب حقوقي مناهض.

هذا وأكد باسم نعيم ان ترحيل "عمر شاكر" مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بعد اتهامه بدعم حركة المقاطعة الدولية #BDS والمشاركة في نشاطات لها ضد "#إسرائيل"، هو إشارة على حقيقة هذا الكيان الهش من ناحية، والكاذب في إدعائه لإحترام الحريات وحقوق الإنسان من ناحية ثانية.

وغرد صائب عريقات عبر تويتر، قائلا: ترحيل عمر شاكر لن يلغي توثيق انتهاكات الاحتلال ولن ينهيه، إن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو لغة الحقوق والقانون والإرادة الإنسانية ولذلك تشن حرباً على منتقدي سجل إسرائيل في انتهاك حقوق الانسان./انتهى/

رمز الخبر 1899572

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