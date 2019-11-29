المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كيان الاحتلال الإسرائيلي عفريت بسبعة رؤوس

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تغريدة له على صفحته في تويتر تزامنا مع الذكرى السنوية العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني اشار إلى جرائم الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وقال: سبعة عقود من الخزي للكيان الصهوني وسبعة عقود من العار على المجتمع الدولي جراء "الاحتلال ، والاغتصاب ، والاعتداء والجرائم والنهب والابادة الجماعية من قبل العفريت الصهيوني ذو الرؤوس السبعة./انتهى/