الجيش السوري يحبط هجوم إرهابيين على قرية كفرية بريف إدلب

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" في حماة أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تسللت إلى قرية إعجاز وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد فيما لاذ من تبقى من أفرادها باتجاه مناطق انتشارهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وبين المراسل أن وحدات من الجيش أحبطت هجوم مجموعات إرهابية على قرية كفرية ودمرت لهم سيارتين مفخختين بالتوازي مع اشتباكات عنيفة خاضتها مع إرهابيي التنظيم التكفيري على محور اسطبلات ورسم الورد بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وتنتشر في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها تنظيمات إرهابية تتبع إلى تنظيم جبهة النصرة وتقوم بالاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة بينما تواصل وحدات الجيش عملياتها ضد الإرهابيين في تلك المنطقة حيث تمكنت الأسبوع الماضي من استعادة السيطرة على قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل ومزارع المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

المصدر: سانا