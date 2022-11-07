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٠٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٥٢ ص

ردا على مقتل 5 جنود سوريين؛

 الطيران السوري يشن غارات عنيفة على "النصرة"

 الطيران السوري يشن غارات عنيفة على "النصرة"

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف، أن سلاح الجو السوري ضرب مواقع لجبهة النصرة الإرهابية، ردا على هجوم شنه الإرهابيون بطائرات مسيرة على مواقع للجيش السوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إيغوروف: "شنت القوات السورية هجوما عنيفا على مواقع جبهة النصرة الإرهابية ردا على هجوم نفذه إرهابيون باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع القوات السورية في منطقة سلمى بمنطقة وقف التصعيد في إدلب أسفر عن مقتل خمسة جنود سوريين".

وأكد أن "الطيران السوري دمر معسكر تدريب للمسلحين وملاجئ تحت الأرض للجماعات المسلحة وتم تصفية 93 مسلحا، بينهم القائدان الميدانيان صدام الددالي وعبد الله الأحمد، وأصيب 135 من أفراد المجموعة الإرهابية".

وأشار إلى أن "سلاح الجو السوري دمر أيضا ورشة لتجميع المسيرات، ومحطة إلكترونية متحركة وما يصل إلى أربعين طائرة مسيرة هجومية معدة للاستخدام مما جعل من الممكن منع حدوث أعمال تخريبية وإرهابية".

/انتهى/

رمز الخبر 1927744

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