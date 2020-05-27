https://ar.mehrnews.com/news/1904494/ ٢٧/٠٥/٢٠٢٠ ٤:٠٩ م رمز الخبر 1904494 السياسة السياسة ٢٧/٠٥/٢٠٢٠ ٤:٠٩ م أفضل عشرة أهداف لكريستيانو رونالدو يظهر هذا الفيديو أفضل عشر أهداف لكريستيانو رونالدو عندما كان في ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس. تحميل 42 MB رمز الخبر 1904494 سمات كريستيانو رونالدو ريال مدريد يوفنتوس مانشستر يونايتد مطالب مرتبط اين تقع "قرية الاقتصاد المقاوم"؟ / صور فيروس كورونا يشلّ كرة القدم عالميا لاريجاني يدين التفجير الارهابي قرب الحرم النبوي ميسي يفوز بالكرة الذهبية السادسة مراسم تنظيف السجاد في قرية "مشهد اردهال" الايرانية تحديد ملامح الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019 الجيش السوري يحرر قرى وبلدات في محافظتي درعا والقنيطرة على خطي اسرائيل.. الامارات العربية تسرق الملاقف اليزدية لترميم هويتها دبلوماسي ايراني : السعودية تخشى من وقوع انتفاضة في المنطقة الشرقية فوز مودريتش بالكرة الذهبية ينهي امبراطورية رونالدو وميسي! لحظة اعتداء الإرهابيين في الأهواز خلال البث التلفزيوني /فيلم فوز سابع تواليا ليوفنتوس على حساب نابولي 3-1 قاسمي: تواجد القوات الخارجية هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة كريستيانو رونالدو يحرز جائزة أفضل هدف في أوروبا كرمُ أهل الأهواز، أصلٌ في عُروقِهم أصيل مهرجان "القرانيا" في قرى "ألموت" في قزوين
تعليقك