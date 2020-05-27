  1. السياسة
٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٠٩ م

أفضل عشرة أهداف لكريستيانو رونالدو

أفضل عشرة أهداف لكريستيانو رونالدو

يظهر هذا الفيديو أفضل عشر أهداف لكريستيانو رونالدو عندما كان في ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

تحميل 42 MB

  

رمز الخبر 1904494

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