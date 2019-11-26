  1. الرياضة
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٨:٢٧

تحديد ملامح الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019

تحديد ملامح الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019

كشفت الكثير من التحليلات والتقارير الإعلامية عن هوية الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام .2019

كشفت العديد من التقارير الإعلامية والصحفية عن هوية الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، ووفقا للمعلومات الواردة من صحف مرموقة فإن فإن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يستعد للتويج بجائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه.

وأشارت المصادر أن وفدا رياضيا تواجد في برشلونة من أجل القيام بتصوير ميسي مع الكرة الذهبية، علما أن حفل الكرة الذهبية سيقام يوم الإثنين المقبل في 2 من الشهر المقبل.

وفي حال حصل ميسي بالفعل على الكرة الذهبية لهذا العام، فإنه سيصبح أكثر لاعب في التاريخ حصولا على الجائزة وبهذا يفوق كريستيانو رونالدو صاحب الكرات الذهبية الخمس . 

رمز الخبر 1899508

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