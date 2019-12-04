هولندا تؤكد على التعاون مع ايران على صعيد المياه والطاقات المتجددة والغذاء

وخلال لقائه المدير التنفيذي لمنظمة منطقة كيش الحرة غلام حسين مظفري، اعتبر السفير الهولندي انضمام فنلندا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج للالية المالية الاوروبية للتعاطي مع ايران "اينستكس" خطوة مهمة للتعاون بين هولندا وايران وقال، اننا وفي خطوة اولى نعتزم البدء بالتعاون مع ايران في مجالات المياه والزراعة والاجراءات الانسانية وتوفير الارضية للتعاون في سائر المجالات الاقتصادية.

واعلن استعداد الحكومة الهولندية لمزاولة الانشطة في قطاعات المياه والطاقات المتجددة والغذاء في منطقة كيش الحرة ، واعتبر الطاقات والامكانيات والتسهيلات والشحن والنقل الجوي في جزيرة كيش بانها مناسبة للتعاون المشترك واضاف، ان هولندا فضلا عن مجالات المياه والطاقة والنفايات ترغب بتعزيز التعاون الجامعي وانتاج الاغذية عبر انظمة البيوت الزجاجية وبالامكان بدء فصل جديد من التعاون مع ايران في هذه المجالات.

ويزور السفير الهولندي جزيرة كيش بمعية المسؤول في وزارة البنية التحتية والمياه الهولندي هارمنس هيمن والخبير المالي في مجال المياه والصرف الصحفي في الاتحاد الاوروبي هيسل جرومن والخبير في شؤون المياه والصرف الصحي والنفايات ومندوب "PIB" البرت كيزمن للمشاركة في ندوة وورشة تدريبية لادارة المياه والصرف الصحي والنفايات والاستثمارات.

من جانبه اشار المدير التنفيذي لمنظمة منطقة جزيرة كيش الى زيارة مليون و 800 الف سائح الى جزيرة كيش سنويا وقال، اننا نرغب باقامة تعاون جيد على الامد البعيد وان نستضيف السياح الهولنديين في هذه الجزيرة.

ورحب مظفري باقتراح السفير الهولندي للتعاون المشترك في مجالات المياه والطاقات المتجددة والغذاء، معربا عن الرغبة بالتعاون مع الشركات الهولندية في هذه المجالات والاستفادة من خبراتها وعلومها.

كما رحب بانضمام هولندا الى الالية المالية "اينستكس" واعتبر ذلك امرا جيدا وقال، انه وفي ظروف الحظر لا بد من البحث عن سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات.