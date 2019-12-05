اللواء باقري: إيران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع عن سيادتها وأراضيها

وصرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة خلال مراسم افتتاح منظومةإدارة التواصل مع القوات المسلحة في مقر وزارة الدفاع، صرح: اليوم نستطيع القول اننا بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع عن البلاد وان هذه المنجزات قد اوجدت الاقتدار والردع الفاعل والامن والدفاع المستديم للبلاد والشعب الايراني الشامخ.

واشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى السرعة والتقدم المناسب جدا لمنتوجات وزارة الدفاع في المرحلة الجديدة واضاف، لله الحمد ان هذا النمو والتكامل قد شهد سرعة عالية خلال العامين الاخيرين بحيث تمت وبصورة ملحوظة تلبية القسم الاكبر من حاجات البلاد الدفاعية.

واضاف، ان الامر المهم في هذا المجال هو ان جميع هذه المنتوجات يتم اعدادها وفقا لانموذج معين من الاسلحة والمعدات وتوجهات جميع النخب وقادة القوات المسلحة وبناء على خارطة طريق عميقة ومدروسة تماما من البداية حتى النهاية وان جميع الخطوات المتخذة محددة وقابلة للتقييم.

واعتبر مشاركة الشركات المعرفية في انتاج المعدات الدفاعية استراتيجية مؤثرة وحركة قيمة واضاف، ان الاستفادة المناسبة من الشركات المعرفية وطاقات الجامعات في البلاد ادت الى الغاء اي عمليات موازية وخفض التبعية للخارج.

واكد بان جميع المعدات الدفاعية التي تحتاجها البلاد في جميع المجالات منها البرية والجوية والبحرية والالكترونية والدفاع الجوي، يتم انتاجها فور حاجة القوات المسلحة لها في فترات زمنية منطقية وقصيرة وبجودة مقبولة ومواصفات قياسية./انتهى/.