وزير الدفاع: لم نتطلع إلى خارج حدود البلاد لتلبية إحتياجاتنا في ميادين الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة لوزارة الدفاع، أن العميد حاتمي وبمرافقة رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إفتتحا اليوم الخميس أول منظومة ذكية لإدارة التواثل مع القوات المسلحة.

وصرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة اثناء زيارته لمعرض الإنجازات الدفاعية التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية، صرح: فاليطمئن المسؤولون والقادة وأبناء الشعب الايرراني، أن وزارة الدفاع لا تتطلع على الاطلاق الى خارج حدود البلاد من أجل توفير كافة المتطلبات البسيطة والضخمة الدفاعية التي تحتاجها القوات في ساحات القتال.

وأضاف: اليوم يتم توفير وانتاج كافة المنظومات والمعدات التي تحتاجه البلاد على صعيد الدفاع البري والجوي والبحري والكتروني وما الى ذلك، وبمجرد أن تعلن القوات المسلحة عن تلك الاحتياجات، تصبح في حوزتها في غضون فترة زمنية قصيرة ومعقولة وبجودة مقبولة ومطابقة للمعايير./انتهى/.