الاعلان عن آخر حصيلة لمرشحي إنتخابات مجلس الشورى الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم لجنة الانتخابات اسماعيل موسوي صرح أمام الصحفيين، أنه منذ صباح اليوم الخميس وفي اليوم الخامس من تسجيل أسماء المرشحين لإنتخابات الدورة الحادية عشر من مجلس الشورى الاسلامي، سجل الف و165 شخصا اسمائهم، وأن الف و62 منهم رجل و103 إمرأة.

وأضاف: بذلك وصلت حصيلة المرشحين منذ اليوم الاول لغاية الان، الى ستة الاف و66 شخصا، وأن خمسة الاف و397 منهم رجل و669 منهم إمرأة.

وتابع موسوي بأنه غداً ستبدأ عملية تسجيل أسماء المرشحين لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس خبراء القيادة وستستمر لغاية الخميس المقبل الـ12 من ديسمبر الجاري.

وأوضح ان تسجيل أسماء المرشحين لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس خبراء القيادة سيتم في خمسة قائم مقاميات لمدن طهران وشيراز وقم وبجنورد ومشهد، برعاية لجنة الانتخابات.

وحول شروط الترشح أوضح موسوي: وفقا للبند الثالث من قانون الانتخابات يجب أن يحظى الشخص المرشح لإنتخابات مجلس خبراء القيادة بمواصفات كالتديّن وحسن السلوك ورؤية سياسية واجتماعية وأن يطّلع على القضايا اليومية وأن يؤمن بنظام الجمهورية الاسلامية، وأن لا تكون له سجلات سياسية واجتماعية سيئة، وأن يجتهد في العلوم الفقهية لدرجة أن يكون قادرا على استنتاج القضايا الفقهية.

وأضاف: الجهة المختصة لتشخيص أهلية مرشحي انتخابات مجلس خبراء القياده هو مجلس صيانة الدستور، إلّا في حال ان يحظى الشخص بتأييد من قائد الثورة الاسلامية، في ذلك الحال لا يحتاج لتأييد مجلس صيانة الدستور./انتهى/.