بدء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور الوفد الإيراني

ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء العامين في الوزارات الخارجية لايران ودولم مجموعة 4+1 ( المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ) في مقر ممثلية الاتحاد الاوروبي في فيينا .

ويراس الاجتماع عن الوفد الايراني مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي وعن الوفد الاوروبي منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا اشميد.

ويفيد تقرير بانه وعقب تهديد الوفد الايراني بعدم المشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تم تغيير مكان عقد الاجتماع .

وافاد مصدر قريب من الوفد الايراني المفاوض بانه ونظر الى منح ترخيص للجماعات وانصار الزمر الانفصالية والمناهضة للثورة بالتجمع امام فندق كوبورك والاخلال بسير عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي هدد الوفد الايراني بعدم المشاركة في الاجتماع ولكن مساعي الاتحاد الاوروبي باعتباره الجهة المنسقة للاجتماع تم تغيير مكان اللقاء.