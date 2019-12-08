الرئيس روحاني يسلم البرلمان مشروع موازنة السنة المالية الإيرانية الجديدة

وأطلع الرئيس روحاني في كلمة امام نواب البرلمان، التفاصيل العامة لمشروع موازنة السنة المالية والايرادات والنفقات المتوقعة فيها.

وبحسب البيانات الرسمية، فان حجم الموازنة العامة يبلغ 5638290 تريليون ريال ( 134.2 مليار دولار) تتوزع على ايرادات عامة بـ 4845960 تريليون ريال وعوائد كافة الاجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14830 ريال.

وتشمل الميزانية بيع اصول استثمارية بـ 98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.

وبحسب المشروع فان الحكومة ستطرح صكوكا اسلامية بـ 800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.

يذكر أن رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة الايرانية أكد أن مشروع الموزانة العامة يعد الاقل اعتمادا على ايرادات النفط على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ستخصص للمشاريع العمرانية حصرا.