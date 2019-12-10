الحكومة النيجيرية لا تسعى لإصلاح أخطائها

وافادت وكالة مهر للأنباء ، أن الحكومة النيجيرية كانت تحت ضغط من مؤسسات حقوق الإنسان والرأي العام لإطلاق سراح "الشيخ إبراهيم زكزاكي" الامين العام للحركة الإسلامية في نيجيريا وزوجته وذلك منذ 6 أشهر . ونتيجة لذلك ، نُقل الشيخ زكزاكي وزوجته ، اللذان كانا مصابين بأمراض شديدة ، إلى الهند بموجب ترتيبات أمنية مشددة.

وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة النيجيرية عن معارضتها لخضوع الشيخ زكزاكي للعلاج رغم تدهور حالته الصحية . لكن بعد تزايد الضغط من الرأي العام والدول الإسلامية الحرة في جميع أنحاء العالم حول الحالة الصحية للأمين العام للحركة الإسلامية في نيجيريا ، منحت المحكمة العليا أخيرًا قرار علاجه في الهند.

ونتيجة لذلك ، نُقل الشيخ إبراهيم زكزكي إلى مستشفى في الهند بعد احتجازه لمدة 4 سنوات بسبب معاناته ومرضه. على الرغم من ذلك ، لم يمض وقت طويل قبل أن يدرك الرأي العام أن إصدار الإفراج عن الشيخ زكزاكي ونقله إلى المستشفى لم يكن أكثر من عملية تجميل من قبل الحكومة النيجيرية ؛ على اثره ، تم نقل الشيخ زكزاكي وزوجته إلى سجن في ولاية كادونا من قبل الحكومة النيجيرية.

في هذا الصدد ، اجرى مراسل وكالة مهر للانباء مقابلة مع "سهيلة زكزاكي" ابنة الشيخ زكزاكي ، الامين العام للحركة الإسلامية في نيجيريا ، وفيما يلي نص الحوار:

س: ما يحدث الآن هو نقل الشيخ زكزاكي إلى سجن في ولاية كادونا إلا أن الامين العام للحركة الإسلامية في نيجيريا في حاجة ماسة للعلاج الطبي وينبغي علاجه في أسرع وقت ممكن. في ضوء التطورات الحالية ، ما الذي تعتقد أنه سيحدث في نيجيريا في المستقبل و ماهي حالة الشيخ زكزاكي؟

الصراحة انا لا اعلم ماذا سيحدث في المستقبل وما هي التطورات التي ستتبعها. لكن ما يمكنني قوله بثقة هو أن الحكومة النيجيرية كانت معادية حتى الآن ولم تتخذ أي خطوات لتحسين صحة والدي وأمي.

الحقيقة هي أننا اعتقدنا أن الحكومة ستصلح أخطائها ، لكن لسوء الحظ نرى أن رجال الامن يواصلون تصرفاتهم و اعتداءاتهم الماضية ولا يستفيدون من أخطائهم السابقة . نعتقد أن الحكومة النيجيرية يجب أن تكون مسؤولة وأن تفرج عن الشيخ زكزاكي وزوجته في أسرع وقت ممكن.

منذ سنة 2015 و الحكومة النيجيرية تقتل كل من احتج . كانت الحكومة النيجيرية تتوقع الاستقرار والهدوء في البلاد من خلال هذه اعمال قتل بطرق وحشية كل المحتجين والمعارضين لسياستها ، لكن ذلك لم يحدث .

س: بالنظر إلى التطورات الحالية وانتقال الشيخ زكزاكي إلى سجن ولاية كادونا المروع ، هل ما زال هناك أمل للحكومة النيجيرية في إنهاء سلسلة أعمالها العدائية والقمعية ضد الشيخ وزوجته؟ ما هو تقييمك لهذا؟

بالنظر إلى الوضع الحالي ، لا أعتقد أن الحكومة النيجيرية مستعدة لوضع حد للوضع الحالي، وهذا ليس محتملا، اما من ناحية أخرى ، أعتقد أن الحكومة النيجيرية لم تعد قادرة على الاستمرار بهذه السياسة القمعية والاجرامية .كما تعتمد الحكومة النيجيرية الحالية على هذه السياسة منذ سنوات عديدة ، وطوال كل هذه السنوات ، كانت تنتهك حقوق الإنسان لكن المشكلة ليس فقط في حالة الشيخ زكزاكي وانما المشكلة الاساسية هي في ان هذه الحكومة قد انتهكت حقوق الإنسان ، بقمعها للمعارضين السلميين وقتلها اياهم بطرق وحشية علي مر هذه السنين .ومن الطبيعي أن نعتقد أن عملية القمع وارتكاب الجرائم ضد شعبها لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة. بالتأكيد سنرى نهاية حقبة القمع والعنف هذه.

س: اشرح قليلاً عن حالة والدتك ،"مالام زينات" . ما هو وضعها الحالي؟ هل تم نقل والدتك إلى سجن الشيخ زكزاكي؟

حالة أمي الجسدية ليست جيدة على الإطلاق. يذكر الطبيب المعالج لوالدي الشيخ زكزاكي ، أن والدتي كانت تعاني من 6 انواع مختلفة من الامراض كما كانت تعاني من ظروف صعبة للغاية جسديًا. ما يمكنني قوله الآن عن حالة والدتي هو أن حالتها الصحية تتدهور.

وفيما يتعلق بنقلها إلى السجن ، ينبغي أن أقول إن الاثنين (والدي ووالدتي) كانا محتفظ بهما سوياً من قبل ، لكن على حد علمي ، فقد انفصلوا الآن. في هذه اللحظة ليس لدي اي معلومة او فكرة عن وضعهما.