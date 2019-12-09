وزارة الصحة تستضيف مهرجان "القران والعترة " الخامس والثلاثين للطلاب الجامعيين

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مساعد وزير الصحة في الشؤون الثقافية "محمد مهدي بحر العلوم" ان المهرجان الوطني للقرأن والعترة عقد خلال السنة المنصرمة برعاية وزارة العلوم وفي السنة الجارية سيقام برعاية جامعة آزاد الإسلامية وخلال السنة القادمة سيكون الأمر برعاية وزارة الصحة بعد موافقة الدائرة القيادية في الجامعات.

واشار الى قرارات مركز القران والعترة لوازرة الصحة في السنة الحالية، كاشفا عن عقد دورة تدريبية لمعلمي القرآن والتطوير القرآني لطلاب العلوم الطبية، واقامة مهرجان القرأن والعترة الرابع والعشرين، واجتماع خبراء الصلاة وأئمة جامعات العلوم الطبية، وعقد دورة حول تدبر في المفاهيم القرانية والتدريب اثناء الخدمة لموظفي وزارة الصحة تحت عنوان "القران و الصلاة" وكذلك الاجراءات التي تمت خلال القرارات./انتهى/