15 فيلما وثائقيا متوسط الطول يشارك بالمسابقة المحلية في مهرجان سينما الحقيقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وفقا لما أعلنه قسم العلاقات العامة بمهرجان سينما الحقيقة الدولي: قام أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بقسم المسابقة الوطني للأفلام متوسطة الطول بانتخاب 15 فيلما من أصل 188 فيلم للمشاركة في المهرجان.

كما و أن أسماء الأفلام هي كالتالي طبقا لترتيب الحروف الأبجدية:

1) النار (احسان مقدسي)

2) الادور (محمد صادق اسماعيلي)

3) جميله (محمدباقر شاهین)

4) العيون و الأيدي (بناه‌برخدا رضایي)

5) السيدة والسيد تامب (فرهاد ورهرام)

6) الحلم الأسود (اُرد عطاربور)

7) منحدر حاد (لقمان خالدي)

8) سوسن عند الفجر (روح‌الله اکبری)

9) سينماالأربع حدائق (علي رضا منصوري)

10) حيطان القصر الحمراء (عباس رزیجي)

11) الورق الممزق (بهزاد نعلبندي)

12) رصاص المطر (مرتضى بايه شناس، حسين مؤمن)

13) الماهر (مسعود دهنوي)

14) ضيف المدينة (مهدي سقطجي)

15) واكستشه (کامران حیدری)

أما عن أعضاء لجنة التحكيم بقسم المسابقة الوطنية للأفلام متوسطة الطول بمهرجان سينما الحقيقة فهم : السيدة برسيا عشقي، السيد محمد رضا فرزاد و محمد صوفي بوند.

جدير بالذكر أن مخرجين و منتجين هذه الأعمال بمهرجان سينما الحقيقة قسم "المسابقة المحلية" للأفلام متوسطة الطول، يجب عليهم أن يقوموا بتحويل النسخة الأصلية من الفيلم لادارة المهرجان على العنوان : طهران، شارع سهره وردي الشمالي، دوار الشهيد قندي، رقم 15، مركزم دعم السينما الوائقية و التجريبية، الطابق الأول. علما بأنه ان لم يتم ارسال الفيلم سيتم حذفه من قسم المسابقة./انتهى/.