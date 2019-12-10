آخر حصيلة لمرشحين انتخابات مجلس خبراء القيادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين لجنة الانتخابات في ايران اسماعيل موسوي أعلن: لحد الان تم تسجيل أسماء 135 شخصا في قائمة المرشحين للدورة الاولى من انتخابات التجديد النصفي لخامس مجلس خبراء القيادة (منذ بداية الثورة).

وأشار الاخير الى أن 61 شخصا ترشح من محافظة قم وسط ايران و55 شخصا ترشح من محافظة طهران و9 اشخاص ترشحوا من محافظة خراسان الرضوية شرقي ايران و7 آخرين ترشحوا من محافظة خراسان الشمالية شمال شرقي ايران و3 ترشحوا من محافظة فارس جنوب غربي ايران.

والجدير بالذكر أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس خبراء القيادة بنسخته الخامسة بدات منذ 7 من ديسمبر وستستمر لغاية الخميس 12 من ديسمبر وتقام في 5 محافظة المذكورة في الاعلى./انتهى/