وزير الصحة يعلن عن كبح مرض الإنفوانزا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي صرح اليوم الثلاثاء، على هامش افتتاح المركز الصحي الشامل في مدينة "ميامي" الواقعة في محافظة سمنان، صرح: في خريف هذا العام شهدنا تفشي مرض الانفلوانزا بشكل كبير، انما تم كبحه عبر الاجراءات الصائبة والتمهيدات والتعليمات التي قدمت للشعب لوقاية من الداء.

وأشار نمكي الى عزم وزارة الصحة لتوظيف10 الاف شخص حتى أواخر الشهر المقبل، وبدأ عمليات استقطاب الكوادر.

ونوه الى افتتاح الف مشروع صحي وعلاجي في مختلف انحاء البلاد، موضحا: من الان لغاية حلول اسبوع الصحة بشهر آبريل في العام المقبل سوف يتم تشغيل 50 مشروع في كل اسبوع بشكل متوسط، بالرغم من العراقيل المالية.

والجدير بالذكر أن رئيس المركز الاعلامي والعلاقات العامة في وزارة الصحة قد اعلن في تصريح له: أن آخر حصيلة لضحايا الانفلوانزا في ايران منذ بداية الخريف حسب التقويم الايراني (23 سبتمبر) وصلت الى 81 شخصا./انتهى/.