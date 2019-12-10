هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب جنوب غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة 11 و 52 دقيقة ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ، في عمق 17 كم من سطح الارض.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضية./انتهى/
ضربت هزة ارضية بقوة 4.6 درجات علی مقياس ريختر صباح اليوم الثلاثاء مدينة ليكك التابعة لمحافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة بجنوب غرب ايران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة 11 و 52 دقيقة ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ، في عمق 17 كم من سطح الارض.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضية./انتهى/
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