هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب جنوب غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة 11 و 52 دقيقة ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ، في عمق 17 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضية./انتهى/