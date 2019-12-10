اللواء جعفري: صواريخنا باتت بالغة الدقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، قال إن الصواريخ​ الإيرانية التي يفوق مداها الـ1000 كم، أصبحت بالغة الدقة، مشيرا إلى أن العالم كله يعلم بأن إيران الآن في وضع ممتاز في مجال الدفاع والأمن.

وأشار اللواء جعفري إلى أن صواريخنا متوسطة المدى أصبحت بالغة الدقة، وهو نتاج عمل جهود شبابنا، مشيرا إلى إنني قلت لطهراني مقدم، أحد قادة الحرس الثوري لماذا لا يمكننا أن نصنع صواريخ تصيب الأهداف من مرتفعات عالية؟ فأجاب بأننا قادرون على ذلك ونمتلك صواريخ قادرة على ذلك في الوقت الحالي.