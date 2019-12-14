القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية الحمقاء تهدد الأمن القومي الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، في حوار له مع قناة الجزيرة، أشار إلى تصريحات براين هوك إذ قال إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على إيران لمواجهة التهديدات الإيرانية ضد الأمن القومي الأمريكي.

رد خسروي على هذه المزاعم قائلا إن القرارات التي تتخذه الإدارة الأمريكية الحمقاء هي التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وأكد خسروي أن هروب أمريكا من التزاماتها القانونية واستخدامها الحظر والإرهاب الاقتصادي كأداة والذي لا يهدف سوى التضييق على حياة وسلامة ورقي الشعب الايراني، يشكل تبريرا ساذجا للجرائم التي تمارس بحق شعب دأب رغم نقض العهود، على الوفاء بالتزاماته.

وحول عملية تبادل السجناء الأخيرة، قال المتحدث أن عملية تبادل السجناء التي تكللت بالنجاح لم تكن وراءها مفاوضات وعلى الأمريكيين ألا يعتبروها بداية لأي مسار جديد وإنما نهاية لمعاناة أشخاص أختطفتهم أمريكا بشكل تعسفي بهذف الابتزاز.