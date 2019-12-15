ألمانيا تلجأ للمكسيك والبرازيل والهند وفيتنام لجذب العمالة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المستشارة الألمانية أنجيلا ​ميركل حذرت من ​هجرة​ الشركات من ​ألمانيا نتيجة نقص العمالة الماهرة.

وأكدت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على ​الإنترنت​، السعي لتوفير عمالة ماهرة على نحو كاف، حتى لا تضطر الشركات إلى الهجرة من البلاد.

وذكرت أنه يتعين تطبيق قانون جذب العمالة الماهرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ أول آذار المقبل على نحو فعال بسرعة.

وترى الحكومة الأفغانية أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج ​الاتحاد الأوروبي​.

وجاء في استراتيجية الحكومة الألمانية لجذب العمالة الأجنبية الماهرة، أن الدول، التي سيجرى جذب عمالة ماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر ​المسيك​ و​البرازيل و​الهند​ وفيتنام على سبيل المثال.