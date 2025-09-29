وزير الثقافة الايراني يحضر اجتماع وزراء الثقافة في إسبانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يعود تاريخ مؤتمر مونديالي إلى عام 1982 في مدينة مكسيكو، المكسيك، وعُقد المؤتمر الثاني في ستوكهولم، السويد، عام 1998 حول موضوع قوة الثقافة.

كما عُقد مؤتمر مونديالي الثالث مجددًا عام 2022 في مدينة مكسيكو، برعاية اليونسكو، بمشاركة وزراء الثقافة من 135 دولة، وسيُعقد المؤتمر الرابع في برشلونة، إسبانيا، خلال الأيام المقبلة.

يحضر السيد عباس صالحي، بصفته وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وممثل حكومة جمهورية إيران الإسلامية، المؤتمر الرابع وسيلقي كلمة.

كما أنه، ووفقًا للخطط المرسومة، سيلتقي وزير الثقافة الإيراني على هامش هذا المؤتمر ويجري محادثات مع وزراء من ثماني دول.

/انتهى/