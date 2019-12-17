جهانغيري يؤكد ضرورة حل مشكلة انسداد مجاري المياه في محافظتي خوزستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه عقب هطول الأمطار الغزيرة وانسداد الممرات ومجاري المياه في محافظتي "خوزستان" و"سيستان بلوشستان" فإن النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري اطلع على الوضع الاخير للمحافظتين ودعا مركز إدارة الأزمات وقوات الإغاثة للإسراع في حل المشاكل المتصلة بانسداد الممرات ومساعدة المتضررين ومنع دخول المياه الى البيوت والمباني التي غمرتها المياه.

كما أشار جهانغيري الى إمداد بعض القرى النائية في "سيستان وبلوشستان" بخطوط الغاز، قائلا: "نأمل أن المحافظ للمحافظة يتابع بجدية أكبر عملية تنفيذ مشاريع مد انابيب الغاز في "سيستان وبلوشستان"./انتهى/