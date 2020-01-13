جهانغيري: يجب تعبئة الامكانيات لإغاثة المضررين جراء الفيضانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري اطلع في اتصال هاتفي منفصل اليوم الإثنين، مع محافظي كرمان وسيستان وبلوشستان على آخر مستجدات الأمطار وأضرار الفيضانات في المحافظتين، مؤكدا على تعبئة الامكانيات لمساعدة المتضررين جراء الفيضانات وتخفيف المعاناة والاضرار التي لحقت بممتلكات الشعب.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي ثمن الاجراءات والجهود التي بذلتها قوات الإغاثة والمسؤولين والمدراء التنفيذين والقوات الشعبية لمعالجة حالة المتضررين جراء الفيضانات وكما دعا جهانغيري، محافظي كرمان و سيستان وبلوشستان إلى بذل كل جهودهم لتعويض الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، مثل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وربط الطرق لتوفير المزيد من اجل تقديم الإغاثة السريعة للقرى./انتهى/