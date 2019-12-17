حكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هيئة قضائية خاصة أن الحكم الغيابي، تم التوصل إليه بعد موافقة قاضيين من هيئة المحكمة، ورفض قاض ثالث، على الرغم من موافقة قضاة المحكمة الخاصة الثلاثة على إدانة مشرف.

وأدين برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى بسبب فرض حالة الطوارئ في البلاد في عام 2007، وتعطيل العمل بالدستور.

ويمكن الاستئناف على قرار المحكمة لتخفيف الحكم، فيما سيصدر عن المحكمة تفاصيل الحكم في وقت لاحق، الثلاثاء.

ويتلقى الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف العلاج في مدينة دبي الإماراتية.

وقاد برويز مشرف، انقلابًا عسكريًا في باكستان في 12 أكتوبر تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز شريف.