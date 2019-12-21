وزير خارجية الهند يزور طهران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة "اِي اِن آي نيوز" الهندية ان وزير خارجية الهند، سوبراهمانيام جايشانكار، سيزور طهران ليومين بغية المشاركة في الاجتماع الـ 19 للجنة المشتركة بين البلدين والتي تجري بحضور نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وذكرت هذه الوكالة نقلا عن مصادر حكومية هندية بانه من المحتمل ان يلتقي وزير خارجية الهند خلال الزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني.

ويوم امس الجمعة عقد في العاصمة الهندية نيودلهي الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للاتفاق الثلاثي حول ميناء جابهار على مستوى الامناء والمدراء العامين بوزارات الخارجية لكل من ايران وافغانستان والهند.

وكانت ايران والهند قد وقعتا في العام 2018 اتفاقا بقيمة 85 مليون دولار لتطوير ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران الذي يعد مسارا مهما للتجارة بين الهند وافغانستان.