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٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠

شمخاني يتفقد المناطق المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة في الأهواز

شمخاني يتفقد المناطق المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة في الأهواز

قام امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، مساء يوم السبت، بزيارة إلى الأهواز جنوب غرب إيران، للاطلاع عن كثب على البرامج المخطط لها مسبقا لمكافحة مخاطر الفيضانات التي أسفرت عن تضرر بعض البيوت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قام امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، مساء يوم السبت، بزيارة تفقدية إلى مناطق في الأهواز جنوب غرب إيران من أجل الإسراع في عملية الإغاثة من الفيضانات بما فيها مدينة "كوت عبد الله" حيث يظهر في الصورة وهو يرتدي الدشداشة والكوفية.

وأدت الامطار في مدينة الاهواز بجنوب إيران الى حدوث فيضانات في ممراتها وشوارعها ودخول مياه المجاري في المنازل ببعض المناطق.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، فيضانات جراء الأمطار الأخيرة شهدتها محافظة خوزستان بما في ذلك مدينة الأهواز، حيث غمرت عددا كبيرا من البيوت والمنازل./انتهى/

رمز الخبر 1900341

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