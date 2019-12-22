شمخاني يتفقد المناطق المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة في الأهواز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قام امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، مساء يوم السبت، بزيارة تفقدية إلى مناطق في الأهواز جنوب غرب إيران من أجل الإسراع في عملية الإغاثة من الفيضانات بما فيها مدينة "كوت عبد الله" حيث يظهر في الصورة وهو يرتدي الدشداشة والكوفية.

وأدت الامطار في مدينة الاهواز بجنوب إيران الى حدوث فيضانات في ممراتها وشوارعها ودخول مياه المجاري في المنازل ببعض المناطق.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإيرانية، فيضانات جراء الأمطار الأخيرة شهدتها محافظة خوزستان بما في ذلك مدينة الأهواز، حيث غمرت عددا كبيرا من البيوت والمنازل./انتهى/