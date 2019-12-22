شركة معرفية ايران تصنع من "عكبر النحل" مضاداً حيوياً طبيعياً يعالج الأنفلوانزا

وصرح منفذ مشروع "صنع عقاقير عبر منتجات النحل" ومدير إحدى الشركات المعرفية في واحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران "شهرام دادكستري" صرح لمراسل وكالة مهر للأنباء: أن مستخلص "عكبر النحل" يحتوي على مواد لتعزيز جهاز المناعة ومضادات الاكسدة ويعد مفيد للغاية لعلاج السعال وآلام الحلق ومشاكل التنفس.

وأضاف: أن مستخص العكبر اي البروبوليس يعد أقوى مضاد حيوي طبيعي عرف لحد الآن، إذ انه يكافح الجراثيم في داخل خلية النحل، ويمكن استخدامه لعلاج الامراض البشرية.

وقال دادكستري: تمكنت شركتنا من صنع عقار عبر مستخلص العكبر على شكلين الضماد والمحلول، ويعد المحلول الاول من نوعه في الشرق الاوسط من حيث درجة النقاء وعدم احتوائه الكحول وغيرها من المواد الكيميائية وتم اعداد صيغة هذا المحلول بشكل مخصص في جامعة طهران.

وبالاشارة الى افوائد الاخرى لمحلول خلاصة العكبر قال: يعتبر المحلول مضادا للسرطان والأشعة ويعزز الجهاز المناعي ويساعد على علاج حرق وارتداد المعدة والقرحة الفموية ومشاكل الجهاز التنفسي وكافة الامراض التي مصدرها الفطريات والفيروسات ويعد المضاد الحيوي الطبيعي الوحيد تضاهي سرعة مفعوله الأدوية الكيميائية، كما يحظى بشهادة الصلاحية من قبل مختبر منظمة الغذاء والأدوية ومختبر واحدة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران.

وأضاف: يمكن أن يستخدمه الأطفال والكبار في السن والحوامل ويتواجد حاليا في الاسواق في زجاجات تحتوي على 30 مل من المادة.

ونوه: يعد استخدام هذا العقار مفيدا للغاية في مواسم البرد حيث تستشري الانفلونزا ويصاب الاشخاص بالاسعال وحرق الحق والتهاب الجيوب الانفية./انتهى/.