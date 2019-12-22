وزير الخارجية الهندي يصف زيارته الى طهران بالبناءة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، وصف زيارته الى طهران بالبناءة جدا.

وقال جايشانكار: أنهيت الآن الاجتماع البناء للغاية للجنة المشتركة بين الهند وايران مع الرئيس المشترك، نظيري الإيراني، محمد جواد ظريف. وقد ناقشنا سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين، وقد تم الاتفاق على إسراع وتيرة مشروع جابهار.

وتعتبر الهند من الاطراف الرئيسية للاستثمار الاجنبي في مشروع تطوير ميناء الشهيد بهشتي في جابهار، إذ تولي الهند اهمية خاصة بهذا الميناء الايراني المطل على المحيط، فهو يعتبر بوابة دخولها الى دول اوراسيا عبر ممر الشمال – الجنوب، كما انه أهم مسار بري للهند لنقل بضائعها الى افغانستان دون المرور بالاراضي الباكستانية.