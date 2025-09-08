إیران والهند تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرت هذه المشاورات في طهران برئاسة محمد رضا بهرامي، مدير عام شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، وأناند براكا، المدير الإقليمي بوزارة الخارجية الهندية، بحضور ممثلين عن موانئ، السكك الحديدية، التجارة، البنك المركزي، ووزارة الجهاد الزراعي الإيرانية، إضافة إلى السفير الهندي في طهران.

وتناول الاجتماع عدة محاور، منها تطوير المسارات الترانزيتية، وربط دول حبيسة بالبحر عبر الممر الدولي الشمال-الجنوب، مع استعداد إيران للتعاون في خطوط الملاحة البحرية والسكك الحديدية. كما تم الاتفاق على إزالة العقبات أمام تطوير العلاقات، وتبادل الوفود الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة، ومصائد الأسماك، والحجر النباتي.

وجاء في البيان المشترك:

انعقاد الاجتماع السنوي للمشاورات السياسية لمديري العموم بتاريخ 8/9/2025 في طهران.

التأكيد على تطوير العلاقات بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يحقق مصالح مشتركة ورفاهية متبادلة.

استعراض التقدم في التعاون بمجالات النقل، الممر الدولي الشمال- الجنوب، القضايا الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى التنسيق حول التطورات الإقليمية والدولية عبر الأمم المتحدة ومنظمات مثل بريكس ومنظمة شنغهاي.

الاتفاق على استمرار عقد المشاورات السنوية، والتي تمثل تمهيداً لجلسات على مستوى نواب وزراء الخارجية، مع التأكيد على التنسيق المستمر.

الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للمشاورات السياسية في نيودلهي العام المقبل بالتوقيت المتفق عليه بين الطرفين.