المسؤولون الذين لم يتّبعوا توجيهات قائد الثورة عقبى أعمالهم لم تكن محمودة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير مستششاري قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء "يحيى رحيم صفوي" قال خلال فعاليات الدورة الرابعة لحفل انتخاب كتاب حراس أهل القلم الذي أقيم صباح اليوم، الإثنين، في مركز الشهيد "راشدي": الكتاب هو رمز ثبات الثورة الإسلامية وشعبنا، وهو رمز تطور ثقافة وتمدن إيران الإسلامية، وهو أساس خلود البشر والثورات العظيمة على مر التاريخ.

وتابع اللواء: ثقافة الكتابة تفضي إلى تعميق وخلود الثورات، وشاهد عليه نرى أن جميع الأديان السماوية تخلدت عن طريق الكتب.

وأشاد بدور حراس الثورة الإسلامية قائلاً: الحراس الكتاب وتحديداً بعد مرحلة الدفاع المقدس إنهمكوا بمرحلة الكتابة وتوعية المجتمع، فمن أجل الدفاع عن الثورة الإسلامية لم يبخلوا بارواحهم يوماً من الأيام، وهم اليوم في مرحلة جهادية خطيرة من أجل الدفاع عن الثقافة الإيرانية الإسلامية الغنية.

وأشار كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية، فيما يتعلق بأهمية إتباع توجيهات قائد الثورة الإسلامية قائلاً: المسؤولون الذين أخذوا كلام قائد الثورة بعين الإعتبار واتبعوها كانت عقبى أعمالهم وتصرفاتهم رشيدة ومحمودة، وأما من لم يطع كلام قائد الثورة الإسلامية، عقبى أعمالهم لم تكن محمودة. /انتهى/